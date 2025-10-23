В Калифорнии 11-летний мальчик по имени Оливер Холланд оказался под рухнувшим вертолетом и был доставлен в реанимацию. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным полиции, ребёнок получил серьёзные травмы, включая кровоизлияние в мозг и коллапс лёгкого. Врачи провели ему срочную операцию, и, по словам сестры мальчика, Мадлен Холланд, его состояние постепенно стабилизируется.

На благотворительной платформе семья Оливера уже собрала более 110 тысяч долларов для покрытия медицинских расходов.

Пилотом рухнувшего вертолета оказался Эрик Никсон — известный любитель авиации, публиковавший в интернете видео с рискованными трюками и полётами на низкой высоте. Он выжил, но получил переломы рёбер и позвоночника. Инцидент произошёл во время ежегодного мероприятия Cars N’ Copters, которое объединяет владельцев редких автомобилей и частных воздушных судов.

По предварительным данным, причиной крушения стал отказ хвостового винта. Расследование продолжается.

Семья мальчика поблагодарила всех, кто оказывает поддержку, и попросила молиться о скорейшем выздоровлении Оливера.