Адвокат бывшего министра национальной безопасности Эльдара Махмудова отреагировал на информацию о его возможном аресте.

В беседе с Qafqazinfo адвокат Джавид Рзазаде заявил, что ему не известно о каком-либо расследовании или уголовном преследовании Эльдара Махмудова.

По словам адвоката, ему известна информация, распространенная в СМИ в последние дни:

«Мы такой информации от прокуратуры не получали. Я являюсь адвокатом этого человека. Если бы Эльдара Махмудова допрашивал какой-либо следственный орган, я бы точно знал».