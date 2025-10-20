Администрация президента США Дональда Трампа пока не приняла решения о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Украине.

Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс, пояснив, что Вашингтон в первую очередь должен обеспечить вооружением собственные войска, передает ТАСС.

«США пытаются в первую очередь обеспечить безопасность Америки. И, очевидно, это означает, что нам нужно иметь запас важнейших систем вооружений для наших собственных вооруженных сил», — сказал Вэнс.

Он подчеркнул, что именно этому уделяет первостепенное внимание президент США.

«Если он посчитает, что в интересах Америки продать дополнительное оружие Европе, он это сделает. Но он еще не принял такого решения относительно ракет Tomahawk», — добавил вице-президент.

Вэнс отметил, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать лично Трамп.