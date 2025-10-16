Президент США Дональд Трамп планирует провести телефонный разговор с Владимиром Путиным в четверг, за несколько часов до встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Axios со ссылкой на источники в администрации Белого дома.

Разговор пройдет в закрытом формате и станет продолжением переговоров, начатых на саммите в Анкоридже в августе. Темы обсуждения официально не раскрываются, однако источники Axios указывают, что на повестке могут быть вопросы безопасности в Европе и дальнейшие шаги по так называемому «аляскинскому процессу», который стороны начали в рамках политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта.