17 октября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные дожди. Утром на полуострове местами возможны кратковременные ливни. Ветер северо-западный, умеренный.

Как сообщила Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха ночью 13–16 градусов, днём 18–21 градус.

Атмосферное давление повысится с 767 мм рт. ст. до 770 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70–80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Местами возможны кратковременные ливни и град. Местами ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-16 градусов, днем ​​18-22 градуса, в горах ночью 2-5 градусов, днем ​​5-9 градусов.