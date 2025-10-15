Россия готовится развернуть около двух миллионов военных резервистов на территории Украины в соответствии с новым законодательством. Изменения в правилах могут открыть доступ к значительным людским ресурсам в момент, когда президент России Владимир Путин сталкивается с необходимостью мобилизовать новые силы для обновления и расширения 700-тысячной армии, участвующей в боевых действиях на украинской территории.

Как сообщает The Telegraph, поправки к закону, которые, как ожидается, получат поддержку парламента, позволят призывать резервистов и в мирное время, а не только после официального объявления войны — при том что Москва до сих пор называет своё вторжение в Украину «специальной военной операцией».

Это даст Путину возможность избежать новой волны крайне непопулярной мобилизации, от которой он воздерживался после частичного призыва в сентябре 2022 года, вызвавшего массовый исход десятков тысяч мужчин из страны.

По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, резервисты могут быть направлены в северо-восточные регионы Украины — Сумскую и Харьковскую области, где российские войска пытаются продвинуться вперёд.