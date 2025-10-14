В Каспийском море и внутренних водоемах проводится экспедиция с участием специалистов из Турции с целью научного изучения и правильной оценки рыбных запасов.

Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства.

Согласно информации, экспедиция, которая продлится до 23 октября, организована Центром рыболовства и аквакультуры при участии Института зоологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), Научно-исследовательского института животноводства и рыболовства, Азербайджанского государственного аграрного университета и приглашенных из Турции специалистов.

Целью исследования является оценка популяции рыб и других водных биоресурсов, биоразнообразия и экологической ситуации, определение квот на вылов рыбы на 2026 год на основе научных данных.

Информация, подготовленная на основе результатов экспедиции, будет представлена в Кабинет министров.