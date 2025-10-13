Общая продолжительность жизни среди мужчин и женщин выросла в Азербайджане. Этому свидетельствуют данные Государственного комитета по статистики. Согласно показателям за прошедший год, продолжительность жизни среди женщин составила 79,2 лет (78,4 лет в 2023 году), а среди мужчин – 74,5 лет (73,5 лет).

Причем статистика демонстрирует, что продолжительность жизни среди городского населения значительна выше, чем в регионах. Так, например, женщины в городе живут до 79,3 лет, а в районе – 79 лет. Также и мужчины: в городах доживают до 74,6 лет, в районах — до 74,4 лет. Пожалуй, самые высокие данные зафиксированы среди населения Абшерон-Хызынского экономического района – 82,1 года у женщин и 78,5 лет у мужчин.

При этом падает качество жизни. С другой стороны, сокращается ожидаемая продолжительность здоровой жизни человека. На 2024 год продолжительность периода здоровой жизни для женщин составил 66,3 лет, для мужчин 62,6 лет. Ранее эти показатели были выше.