В Анкаре прошла встреча по сотрудничеству в области безопасности, в которой приняли участие глава МИД Турции Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, руководитель Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын и их коллеги — министр иностранных дел Сирии Хасан аш-Шайбани, министр оборон Сирии Мурхаф Абу Касру и глава сирийской разведки Хусейн ас-Саламе.

Обсуждали вопросы, представляющие взаимный интерес в борьбе с терроризмом, пограничном контроле, укреплении стабильности, сотрудничестве и совместной подготовки кадров в рамках укрепления координации и взаимопонимания между двумя странами.

Хакан Фидан отметил, что Анкара продолжит оказывать Сирии всестороннюю поддержку в вопросе обеспечения безопасности. Он добавил, что в Анкаре считают, что безопасность Сирии неразрывно связана с безопасностью Турции.

«Мы не рассматриваем безопасность Сирии отдельно от безопасности Турции. Мы продолжим оказывать нашим сирийским братьям всестороннюю поддержку на этом пути», — сказал, в частности, министр.

По его словам, в ходе встречи стороны договорились об укреплении взаимодействия с целью защиты достигнутого в Сирии прогресса. «Мы договорились с нашими сирийскими братьями об укреплении тесной координации и сотрудничества с целью сохранения и развития достижений Сирии», — заявил он.

Дипломат указал на то, что переговоры в Анкаре позволили тщательно изучить стратегические аспекты турецко-сирийских отношений.

Министр отметил, что на встрече также обсуждались совместные шаги, которые могут быть предприняты для обеспечения безопасности Сирии при условии сохранении ее территориальной целостности, и была дана всесторонняя оценка конкретных планов в этом направлении.

Глава МИД сказал, что сирийское правительство обладает решимостью и стремлением преодолеть стоящие перед ним непростые вызовы. Он указал, что всесторонние контакты между Турцией и Сирией продолжаются на всех уровнях «с того времени, как сирийский народ вновь обрёл свободу».