Украина и Великобритания согласуют совместное производство дронов-перехватчиков «Осьминог» для борьбы с роями «Шахед», сообщили в Bloomberg. Проект сейчас на этапе переговоров и может стартовать в ближайшие месяцы.

По словам замминистра обороны Великобритании Люка Полларда, планируется выпускать около 2 000 таких аппаратов в месяц и направлять их преимущественно на Украину для перехвата российских БПЛА. Первоначально производство разместят в Великобритании; линия будет гибкой, чтобы оперативно реагировать на потребности фронта.

Лондон также рассматривает другие совместные с Украиной оборонные проекты, включая производство планирующих бомб.