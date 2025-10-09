На 10 октября в Баку, на Абшеронском полуострове и в регионах Азербайджана объявлены желтое и оранжевое предупреждения из-за ожидаемой ветреной погоды. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно прогнозу, в Шеки, Огузе, Исмаиллы, Евлахе, Барде, Тертере, Мингячевире, Дашкесане, Геранбое, Нафталане, Гёйчае, Зардабе и Агдаше ожидается северо-западный ветер со скоростью 20,8–28,4 м/с — в этих районах действует оранжевый уровень опасности.

В Баку, на Абшеронском полуострове и в других регионах страны прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 13,9–20,7 м/с, в связи с чем объявлено желтое предупреждение.