В Сумгаите задержан водитель пассажирского автобуса, находившийся в состоянии наркотического опьянения.

Сотрудники дорожной полиции заподозрили, что водитель пассажирского автобуса с государственным регистрационным номером 50-AF-276, следовавшего по маршруту № 123, Шахин Ибрагимов находится под воздействием наркотиков. Водитель был задержан и доставлен на медицинское освидетельствование.

В ходе проверки установлено, что Ш. Ибрагимов употреблял наркотические средства. На водителя был составлен административный протокол и направлен в суд.

Решением суда Ш.Ибрагимов лишен водительских прав сроком на 2 года и подвергнут административному аресту сроком на 30 суток.