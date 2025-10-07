В провинции Алеппо в Сирии достигнута договоренность о прекращении огня между силами безопасности Сирии и Сирийскими демократическими силами (СДС, связанной с РКК/YPG) после столкновений в районах Ашрафия и Шейх-Максуд.

По информации Syria.tv, соглашение вступило в силу и действует с момента подписания.

Столкновения начались утром в понедельник 6 октября, когда снайперы СДС открыли огонь по контрольно-пропускному пункту Министерства внутренних дел Сирии. Вечером ситуация обострилась: боевики обстреляли из минометов и артиллерии прилегающие жилые районы, что вынудило десятки семей покинуть свои дома.

В результате атак погибла одна женщина, еще четверо мирных жителей получили ранения.