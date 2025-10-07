Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал в своем канале кадры, на которых он купается в озере на территории национального заповедника «Кольсайские озера» в Казахстане. Купание в этом месте запрещено, за нарушение правил предусмотрен административный штраф.

На видео видны заснеженные горы, а в качестве фоновой музыки использована этническая композиция. «Это было хорошее плавание», — подписал историю Дуров.

В администрации заповедника отметили, что плавание в озерах строго запрещено. «Это административное правонарушение, нарушителю грозит штраф. На среднем озере ведется конный обход территории сотрудниками парка. Но постоянно находиться на месте они не могут, поэтому возможно, что нарушение не было замечено», — прокомментировали ситуацию представители парка.