В Баку начал свою работу Азербайджанский форум халяльного бизнеса (Azhab). Второй в этом году форум посвящен теме “Халяльная промышленность как источник устойчивости в быстро меняющемся мире”.

В мероприятии принимают участие официальные лица из разных регионов мира, отраслевые эксперты, академические круги, представители международных организаций и бизнесмены. Целью форума Azhab является содействие налаживанию нового сотрудничества в области инвестиций и торговли, обмен идеями и опытом, содействие привлечению иностранных инвестиций в Азербайджан и регион.

На церемонии открытия форума, организованной при поддержке Министерства экономики и Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA), запланированы выступления местных и зарубежных официальных лиц, подписание документов, панельные дискуссии, открытие выставки. В первый день форума будут организованы панельные дискуссии по укреплению партнерства между организациями, по исламским финансам и управлению халяльным бизнесом. Всего в течение двух дней форума будет организовано шесть панельных заседаний с участием официальных лиц, экспертов, академических кругов и предпринимателей из разных стран мира.

Сегодня также состоится открытие выставки, организованной в рамках AZHAB Forum 2025. 2-й форум продлится до 8 октября.

В этом году форум проводится при поддержке Организации исламского сотрудничества (ОИК), Центра статистических, экономических, социальных исследований и обучения исламским странам (SESRIC), Института стандартов и метрологии для исламских стран (SMIIC), Исламской Торговой палаты Halal Services .