Словакия объявила о подготовке нового — 14-го — пакета военной поддержки для Украины. Он включает инженерную и противоминную помощь.

Об этом заявил министр обороны Словакии Роберт Калиняк во время вступительного слова на третьем Международном форуме оборонных индустрий (DFNC3) в Киеве.

«Я с большим удовольствием сообщаю, что вместе с министром Шмыгалем мы только что подписали меморандум о 14-м пакете поддержки, который предусматривает предоставление Словакией инженерной и противоминной помощи Украине», — сказал Калиняк.

Министр отметил, что прибыл в Киев, чтобы совместно с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем определить возможные направления для расширения уже существующего оборонного сотрудничества.

По словам главы Минобороны, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Словакия в 15 раз увеличила производство артиллерийских боеприпасов и втрое — выпуск систем непрямого огня. Калиняк также напомнил о завершении совместного с Данией проекта по поставке 16 полностью автоматических гаубиц Zuzana.

Он добавил, что во время недавней встречи премьер-министра Роберта Фицо с президентом Украины Владимиром Зеленским стороны определили оборонное сотрудничество как один из ключевых вопросов предстоящей четвертой межправительственной сессии.

Отметим, что это первая при власти Роберта Фицо военная помощь Словакии Украине. Напомним, в 2023 году премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что его страна не будет поддерживать предоставление Украине военной помощи для борьбы с российской агрессией.