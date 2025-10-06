В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заключительное заседание по уголовному делу Мехмана Мамедова, обвиняемого в антигосударственных призывах.

Государственный обвинитель предложил назначить ему наказание в виде 7 лет лишения свободы, сообщает АПА.

Суд под председательством судьи Айгюн Курбановой огласил приговор — Мехман Мамедов приговорён к 5,5 г лишения свободы.

Мамедов обвинялся по статье 281.2 УК Азербайджана (публичные призывы, направленные против государства, совершённые повторно или группой лиц по предварительному сговору).