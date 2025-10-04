Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на масштабный обстрел энергетической инфраструктуры, который осуществила Россия в Харьковской и Полтавской областях 2 октября. По его словам, это была самая большая атака на украинские газодобывающие объекты с начала войны. Об этом министр написал на своей странице в соцсети X.

Сибига отметил, что во время этого удара россияне использовали 60 дронов и 35 ракет.

«Россия снова пытается использовать холод как оружие в своей геноцидной войне против украинского народа. Это преступление подпадает под статью II (c) Конвенции о геноциде. Мы призываем международное сообщество действовать решительно. Украина нуждается в дополнительной противовоздушной обороне для защиты своей энергетической сети, а также средств дальнего действия для уничтожения российских средств террора», — подчеркнул дипломат.

По словам министра, Украина также нуждается в срочной энергетической помощи, а именно в дополнительных объемах энергоресурсов, чтобы помочь Украине пережить четвертую зиму во время полномасштабной войны РФ.

«Прежде всего, пришло время создать общий европейский воздушный щит — Украина и европейские партнеры вместе. Мы можем вместе противостоять российским угрозам, независимо от того, где они возникают, будь то российские удары по украинской энергетической системе или нарушение воздушного пространства в странах Балтии и Северной Европы, Польши, Румынии и остальной Центральной Европы.Ни одна страна не должна самостоятельно противостоять российским дронам и ракетам, и мы можем обеспечить совместную защиту, если объединим силы», — заверил Сибига.