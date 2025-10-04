За последние 5 лет (по сравнению с июнем 2020 года) цены на жилье на первичном и вторичном рынках в Азербайджане выросли на 46%. Об этом говорится в полугодовом «Отчете о финансовой стабильности» Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сообщает Report.

Согласно документу, цены на жилье на первичном и вторичном рынках продолжают расти.

«В 2020 году в связи с пандемией на рынке недвижимости наблюдалась относительная стабильность цен, однако в последующие годы наблюдались тенденции роста», — сообщает ЦБА.

В первом полугодии текущего года наблюдались колебания объемов инвестиций в строительный сектор. Однако объемы средств, направляемых на строительство жилых зданий, и их доля в инвестициях в основной капитал демонстрируют тенденцию к увеличению. В последнее время эта тенденция еще более усилилась и привела к повышению рыночной активности. Увеличение инвестиций в строительство жилых домов связано как с высоким спросом, так и с новыми проектами, реализуемыми государственным и частным секторами, отмечается в отчете.

«В целом, ожидается, что на фоне восстановления инвестиционных потоков, строительных работ, проводимых в стране, в том числе продолжения процесса оформления документов на дома без документов на основании распоряжения президента, активность в строительном секторе и на рынке недвижимости останется высокой», — говорится в сообщении.