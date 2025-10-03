В связи с ремонтными работами на проспекте Хатаи будут введены ограничения.

Как сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, ремонтные работы будут проводится от пересечения с улицей Мирали Кашкай до пересечения с улицей Абдулазала Демирчизаде с 3 октября в 22:00.

До завершения ремонтных работ движение транспортных средств будет частично ограничено с 07:00 до 24:00, а также частично и полностью с 24:00 до 07:00.

Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и использовать альтернативные дороги.