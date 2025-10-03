Покупка российской нефти в Турции осуществляется на основании решений частных перерабатывающих предприятий и дистрибьюторов. Об этом заявил министр энергетики страны Алпарслан Байрактар, комментируя призыв президента США Дональда Трампа приостановить закупку российских энергоресурсов.

«По сути, это решение частных компаний, дистрибьюторов и нефтеперерабатывающих заводов», — отметил Байрактар.

Министр подчеркнул, что Анкара продолжит импортировать природный газ из России, поскольку это критически важно для обеспечения потребностей населения.

«Мы не можем сказать нашим гражданам, что газа нет. У нас есть договоренности с Россией. Наступает зима, и нам необходимо получать газ из России, Азербайджана и Туркменистана», — пояснил он.