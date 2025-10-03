Шведский истребитель SAAB JAS 39 Gripen может стать оптимальным вариантом для ВВС Украины, пишет обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу.

По его мнению, Gripen обладает рядом преимуществ: он способен вести воздушный бой и выполнять операции типа «воздух-земля». Самолет можно эксплуатировать на объектах с ограниченным доступом, включая удаленные дороги, переоборудованные в временные взлетно-посадочные полосы.

JAS 39 оснащён усиленным шасси, которое высоко поднимает планер над землей, предотвращая попадание мусора в воздухозаборник. Кроме того, истребитель требует минимального технического обслуживания и может нести разнообразное вооружение: ракеты классов «воздух-воздух» и «воздух-земля», современную авионику и радар.

«Проблема для Швеции заключается в том, сколько таких истребителей она может выделить, если вообще может», — отмечает Сучиу. В настоящее время Швеция располагает менее чем 100 самолетами JAS 39 Gripen.