Украинская делегация Совета национальной безопасности и обороны совместно с Минобороны посетила США для обсуждения сотрудничества в сфере безопасности и закупки украинских дронов. Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.

Главной темой визита стали технические переговоры по реализации президентской инициативы Drone Deal, включая возможность создания совместных украинско-американских производств.

Делегация провела встречи с представителями Пентагона, Конгресса и военных США, представив опыт Украины в воздушных, морских и наземных беспилотных системах, вызвавший высокий интерес союзников.

Отдельно обсуждался механизм PURL для закупки американского оружия и боеприпасов за счет ЕС, в том числе планы поставок на 2026 год.

Умеров подчеркнул, что Украина является мировым лидером в дроновых технологиях, а партнерство с США усиливает общую безопасность.