В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионах до 2 октября объявлены желтое и оранжевое предупреждения в связи с ветреной погодой. Об этом говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Отмечается, что, согласно желтому предупреждению, в Баку и на Абшеронском полуострове преобладает северо-западный ветер. 1 октября ожидается усиление ветра, переход в оранжевый уровень предупреждения, скорость ветра составит 20,8-28,4 метра в секунду.

В Гяндже, Дашкесане, Нафталане и Геранбое ожидается северо-западный ветер, скорость которого усилится до 20,8-28,4 метра в секунду. В других регионах страны, согласно желтому предупреждению, ожидается северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 метра в секунду.