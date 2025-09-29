Изменение климата — это сегодняшняя действительность, а его негативные последствия проявят себя в будущем.

Об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева на Бакинской климатической неделе (BCAW2025), сообщает Report.

По ее словам, страны мира уже должны активно заниматься адаптацией к изменяющимся условиям.

«Азербайджан разработал план адаптации к изменению климата, и этот вопрос активно обсуждался на COP29. В процессе адаптации важно использовать инновационные и современные технологии. В некоторых случаях цели, основанные на принципах экосистемы, могут принести более ощутимые результаты», — сказала Тагиева.

Замминистра отметила, что Азербайджан сотрудничает с Генеральным секретариатом ООН в сфере климата, получает техническую поддержку: «Азербайджан подготовит больше проектов для предотвращения изменения климата и будет стремиться вносить вклад в международное сотрудничество».