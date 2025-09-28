Во время утренней атаки 28 сентября российская ракета повредила здание посольства Польши в Киеве.

Как сообщил спикер МИД Польши Павел Вронский в комментарии для TVP World, часть российской ракеты упала на крышу консульского отдела дипмиссии, пробила стекло и влетела внутрь здания, оказавшись на кухне.

«Ракета оказалась на кухне. Никто не пострадал. Работа посольства не была прервана», — отметил он.

Позже Вронский уточнил, что это был именно обломок российской ракеты. Он повредил ту же крышу, которая уже ремонтировалась после предыдущего подобного инцидента. «Повреждения незначительны, но их оценка еще продолжается», — добавил дипломат.

Несмотря на происшествие, посольство продолжит работу в обычном режиме: консульский отдел откроется 29 сентября.