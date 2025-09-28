Ранним утром российские войска нанесли массированную атаку беспилотниками и крылатыми ракетами по Киеву, области и Запорожью.

В Киеве повреждён многоэтажный дом в Соломенском районе, пятеро человек получили ранения. В Киевской области пострадали работники хлебозавода в Фастове и две жительницы Белой Церкви. В Запорожье ракета попала в жилую многоэтажку, возник сильный пожар, ранены трое.



Атака беспилотников на Киев и область продолжается, заявляют ВСУ.

По предварительной информации, при ударе по Киеву погибли два человека.