Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал президента Украины Владимира Зеленского успокоиться и остановиться.

Лукашенко прокомментировал журналисту Павлу Зарубину слова Зеленского о возможных ударах по Кремлю.

«Говорить, заявлять можно все. А если Кремль ударит по Банковой. Что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу [Зеленскому] надо успокоиться. Есть на столе хорошее предложение по Украине, которое на Аляске в том числе было услышано Дональдом Трампом, увезено в Вашингтон для того, чтобы подумать и обсудить. Очень хорошее предложение», — сказал Лукашенко.

По его словам, если украинцы не пойдут на это, то они потеряют всю Украину.