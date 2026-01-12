Американская администрация утверждает, что Иран подает Соединенным Штатам в частном порядке иные сигналы, нежели на публике.

«Он сказал вам всем прошлым вечером, что то, что вы слышите от иранского режима публично, сильно отличается от получаемых в частном порядке администрацией [США] сигналов», — заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, имея в виду президента США Дональда Трампа.

«Думаю, у президента [Трампа] есть заинтересованность в том, чтобы рассмотреть данные сигналы», — отметила она.

«Однако, несмотря на это, президент [Трамп] показал, что не боится применять военные варианты действий, если и когда он сочтет их необходимыми. И Иран знает это лучше всех остальных», — добавила представитель Белого дома.