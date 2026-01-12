Президент Молдовы Майя Санду в подкасте The Rest Is Politics: Leading призналась, что на потенциальном референдуме голосовала бы за объединение страны с Румынией.

«Если бы мы провели референдум, я бы проголосовала за объединение с Румынией», – заявила Санду.

Свою позицию она объяснила геополитической ситуацией вокруг Молдовы и в мире в целом. По ее словам, такой стране, как Молдова «становится все сложнее выживать, существовать как демократия и суверенное государство».

В то же время Санду подчеркнула, что сегодня в республике нет большинства, которое поддержало бы объединение с Румынией.