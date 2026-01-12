Старший сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви обратился к президенту США Дональду Трампу на фоне масштабных протестов в исламской республике.

Пехлеви опубликовал обращение в своем аккаунте в соцсети X в ответ на публикацию сенатора-республиканца Линдси Грэма:

«Сенатор Грэм прав. Президент Трамп — не Обама. Его слова поддержки протестующих в Иране это ясно показывают. Сейчас время действовать. Президент — человек действия и человек мира. Сейчас он может сделать шаг к величайшему миру: помочь иранцам наконец покончить с этим преступным режимом.

Режим слаб и держится из последних сил. Народ готов его свергнуть. Им не нужны иностранные войска на земле. Всё, что им нужно, — это решительные действия лидера свободного мира. Переговоры с этим преступным режимом, который по-прежнему угрожает Америке и самому президенту, не принесут мира. А вот немедленные действия в поддержку этих смелых протестующих спасут тысячи жизней и принесут прочный мир региону.

Это и будет наследием президента Трампа».