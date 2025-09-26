Завтра, 27 сентября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, днем местами кратковременные дожди. В некоторых районах полуострова дожди возможны ливни, грозы. Будет дуть сильный северо-западный ветер. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 14–16 °C, днем — 16–19 °C. Атмосферное давление выше нормы, около 766 мм рт. ст., относительная влажность — 75–85 %.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. В отдельных местах дожди могут носить ливневый характер, возможен град, в высокогорных районах — мокрый снег. В некоторых местах будет туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 12–16 °C, днем — 18–23 °C; в горах ночью — 3–6 °C, днем — 6–9 °C.