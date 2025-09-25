Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако вечером местами возможны дожди с грозами. Умеренный юго-западный ветер сменится северо-западным, который к вечеру местами усилится.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха ночью 15-18°С, днём 22-26°С.

Атмосферное давление повысится от 760 мм рт. ст. до 765 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью 75-85%, днём 60-70%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно сухая погода. Однако, начиная с северных и западных районов, в течение дня местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Местами ожидаются интенсивные ливни, возможен град. Местами возможен туман. Ветер западный, местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 14-18°С, днем ​​22-27°С, в горах ночью 3-8°С, днем ​​12-17°С.