Депутаты парламента Кыргызстана приняли проект о досрочном самороспуске, говорится в сообщении пресс-службы законодательного органа.

Решение поддержали 84 из 89 депутатов. Нынешний созыв продолжит работу до назначения новых выборов, которые, по словам спикера, состоятся 30 ноября.

Инициаторы проекта отметили, что одновременное проведение парламентских и президентских выборов в 2026 году привело бы к перегрузке бюджета и рискам для избирательной системы. Это уже четвертый случай досрочного прекращения полномочий парламента в истории страны.