Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал позицию президента Азербайджана Ильхама Алиева по реформе Совета Безопасности ООН.

«Крупные государства Азии, Африки и Латинской Америки должны быть представлены в Совете Безопасности на основе ротации», – заявил Токаев.

Токаев в ходе своей речи также приветствовал нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией: «Мы также приветствуем нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией при посредничестве президента Соединенных Штатов».

«Это доказывает, что даже застарелые конфликты можно урегулировать с помощью дипломатии и здравого смысла», — подчеркнул глава государства. Как отметил президент, руководствуясь этим принципом, Казахстан неизменно выступает за дипломатию вместо эскалации и за диалог вместо силы.