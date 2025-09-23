Власти Украины планируют создать космические войска и обновить структуру сил обороны до 31 декабря 2025 года, сообщает «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на программу деятельности украинского правительства.

«До конца 2025 года должна быть обновлена структура сил обороны в связи с созданием космических сил, сформирована правовая и организационная основа для их функционирования», — говорится в публикации.

К 2026 году критерием достижения целей станет 60-процентная оперативная готовность космической компоненты ВСУ. Также украинский кабмин планирует внедрить систему электронного военкомата и цифровизировать работу военно-врачебных комиссий.