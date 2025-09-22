Корпорация Apple столкнулась с аномальным спросом на новые смартфоны, сообщает Reuters со ссылкой на отчет The Information.

По информации инсайдеров, Apple увеличила производство iPhone как минимум на 30% из-за высокого спроса. Причем покупатели чаще выбирали самую дешевую модель серии — iPhone 17 за 799 долларов, а не премиальные версии.

Аналитики отметили, что обычно спрос смещается в сторону премиальных iPhone. В 2024 году на iPhone Pro пришлось 67% продаж, в 2023 году — 61%, в 2022 году — 64%. Однако, судя по открытым данным, самым популярным смартфоном этого поколения стал бюджетный iPhone.

Неожиданная популярность iPhone 17 может привести к снижению выручки Apple, но при этом компания может увеличить долю на рынке смартфонов.