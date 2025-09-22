Minval стало известно, что в течение ближайших 3–4 месяцев в систему BakıKart будет внедрена возможность оплаты проезда с помощью банковских карт. Причём речь идёт не только о картах местных банков — планируется и поддержка иностранных карт.

Согласно информации, эксклюзивно предоставленной BakıKart, интеграция эта затянулась не случайно: дополнительные сроки необходимы для того, чтобы обеспечить стабильную и безопасную работу системы. После завершения процесса пассажиры смогут использовать как привычные BakıKart, так и обычные банковские карты для оплаты проезда в метро и общественном транспорте столицы.