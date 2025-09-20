20 сентября состоялась встреча в расширенном составе президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Руанды Полем Кагаме во время обеда.

На встрече главы государств отметили высокий уровень политических отношений между Азербайджаном и Руандой, подчеркнули необходимость соответствующего развития сотрудничества наших стран в торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах. В этом контексте состоялся обмен мнениями по вопросам взаимодействия между двумя странами в сферах энергетики, сельского хозяйства, туризма, обмена студентами и внедрения опыта ASAN Xidmət в Руанде.

В ходе беседы также был затронут вопрос расширения двусторонней договорно-правовой базы между Азербайджаном и Руандой.