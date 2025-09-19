Россия совместно с Ираном проводит масштабную вербовку наёмников для участия в боевых действиях против Украины. Основной набор ведётся среди граждан Ирака, Сирии, Афганистана, Ливии, Йемена и других стран Ближнего Востока, включая бывших боевиков ИГИЛ.

По данным украинских источников, одна из главных причин такой кампании — нехватка личного состава в российской армии. Для привлечения иностранцев используются финансовые стимулы (от 3 до 8 тысяч долларов) и обещание российского гражданства после полугода службы.

Для переброски наёмников, по данным «Украинской правды», задействуются нелегальные маршруты:

— Ближний Восток – Иран – Армения – Грузия – Россия;

— Ближний Восток – Иран – Азербайджан – Россия;

— Ближний Восток – Иран – Центральная Азия – Россия;

— Афганистан – Центральная Азия – Россия.

В последние дни были зафиксированы задержания нелегальных мигрантов на границах Армении, Азербайджана и стран Центральной Азии. Их переписка подтверждает координацию с российской стороной и обещания за участие в войне.

Согласно документам, задержан гражданин Ирака Амир Висам Джавад, 2006 года рождения, который пытался пересечь границу одной из этих стран. Установлено, что он был завербован Минобороны РФ и подписал контракт на службу в вооружённом формировании «Багдад».