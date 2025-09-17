Президент Украины Владимир Зеленский на закрытой встрече с народными депутатами заявил, что не собирается отдавать Донбасс России и уверен в победе украинской армии. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк со ссылкой на коллег, присутствовавших на встрече.

По его словам, парламентарии спросили главу государства о видении развития и окончания войны. В ответ Зеленский отметил, что враг разрушает все гарантии безопасности и рассчитывает забрать весь Донбасс в течение трёх месяцев. «Зеленский сказал, что ничего им отдавать не будет и, в целом, у них всё движется нормально — короче, враг будет разгромлен», — пересказал Железняк.