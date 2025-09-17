Пожар произошел на шинном рынке, расположенном на проспекте Бабека в Низаминском районе Баку.

Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, сообщение о пожаре на территории шинного рынка поступило на горячую линию «112» министерства. На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия выяснилось, что пожар вспыхнул в магазинах, построенных под одной крышей на территории шинного рынка общей площадью 1,5 га. Существовал высокий риск распространения огня.

Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание удалось ликвидировать в короткие сроки, не допустив его распространения на территорию всего рынка.

В результате пожара сгорели деревянные стропила крыши и запасные части, сложенные на полках внутри двух магазинов по продаже автомобильных запчастей, каждый площадью 75 кв. метров. Остальные объекты, в том числе другие торговые точки на территории рынка, были защищены от огня.