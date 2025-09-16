«Азербайджанские железные дороги» (АЖД) в целях удовлетворения повышенного спроса на пассажирские перевозки по маршруту Баку-Агстафа назначили дополнительные железнодорожные рейсы в этом направлении.

Как сообщили Report в АЖД, 20 сентября будет запущен дополнительный рейс по маршруту Баку-Агстафа, а 21 сентября — Агстафа-Баку.

При этом пассажиры ежедневно могут пользоваться поездами Баку-Газах-Баку, которые курсируют по традиционному расписанию.

Подробную информацию о расписании и билетах можно получить в кассах железнодорожных вокзалов, на официальном сайте АЖД (www.ady.az), через мобильное приложение ADY Mobilе, а также в действующем круглосуточно контактном центре 1822.