Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта вносит изменения в организацию движения на улице Короглу Рагимова в Баку.

Согласно изменениям, на участке улицы Короглу Рагимова от пересечения с улицей Фатали хана Хойского до пересечения с улицей Гасана Алиева будет обеспечено одностороннее движение.

Кроме того, с целью увеличения пропускной способности улицы парковка будет разрешена только на одной стороне дороги. Здесь также будут организованы места для разворота автомобилей.

После изменений водителям предстоит учитывать несколько важных моментов. Так, транспортные средства, движущиеся по улице Короглу Рагимова в направлении станции метро «Гянджлик», смогут беспрепятственно выехать на улицу Фатали хана Хойского через разворот на перекрёстке улиц Короглу Рагимова и Гасана Алиева.

Автомобили, въезжающие на улицу Короглу Рагимова с улицы Гасана Алиева, будут использовать участок, проходящий вдоль парка и параллельный основной улице, продолжая движение налево. Так как на Короглу Рагимова вводится одностороннее движение, автобус №13 будет курсировать по параллельной улице вдоль парка, двигаясь с улицы Гасана Алиева в направлении улицы Фатали хана Хойского. Для удобства пассажиров в районе организуют новые автобусные остановки, а существующие островки будут использоваться для комфортного маневрирования автобусов и других транспортных средств.

Транспорт, движущийся с проспекта Ататюрка по улице Аловсета Абдулрагимова, при выезде на улицу Гасана Алиева в направлении станции метро «Гянджлик», должен будет воспользоваться первой поворотной дорогой рядом с парком.

Второй выезд с улицы Аловсета Абдулрагимова в конце парка, ведущий на улицу Короглу Рагимова, позволит транспортным средствам на перекрёстке с улицей Гасана Алиева двигаться только налево – в сторону станции метро «Нариман Нариманов».

Для того чтобы водители смогли заранее определить направление движения и быстрее адаптироваться к изменениям, в районе будут установлены соответствующие дорожные знаки и информационные щиты. Для обеспечения безопасности пешеходов на перекрёстке улиц Короглу Рагимова и Фатали хана Хойского будут организованы регулируемые светофором пешеходные переходы.

Кроме того, на участке улицы Короглу Рагимова от пересечения с улицей Табриза до пересечения с улицей Фатали хана Хойского будет добавлена дополнительная полоса движения, что обеспечит три полосы в этом направлении. В обратном направлении количество полос останется без изменений.