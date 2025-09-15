Американский военный аналитик Брайан Берлетик заявил в соцсети Х, что украинские СМИ сообщают о серьёзной нехватке личного состава на отдельных участках оборонительных позиций — некоторые участки оказываются практически пустыми.

По его словам, украинские резервы вынуждены постоянно перебрасываться с одного российского прорыва на другой, чтобы сдерживать темпы территориальных потерь.

Берлетик утверждает, что такая стратегия продиктована не Киевом, а Вашингтоном: задача — максимально нанести материальный ущерб России за счёт территории Украины. Он отмечает, что при затягивании конфликта Украина будет терять всё больше людей, инфраструктуры и территорий, и с точки зрения США эти потери рассматриваются как проблема самой Украины.

По мнению аналитика, в этом и заключается смысл опосредованной войны — продвижение интересов одной стороны за счёт другой.