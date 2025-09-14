Президент страны Кароль Навроцкий подписал резолюцию о согласии на пребывание в Польше иностранных войск государств-членов НАТО.

«Навроцкий подписал постановление о предоставлении согласия на пребывание… иностранных войск… НАТО в качестве подкрепления Республики Польша в рамках операции «Восточный страж». Постановление президента является секретным», — говорится в заявлении Бюро национальной безопасности Польши.

Решение принято вскоре после недавнего вторжения российских беспилотников в воздушное пространство страны.