Сегодня, 13 сентября, состоялось онлайн-заседание азербайджанского Аудиовизуального совета, на котором обсуждался факт нарушения законодательства в эфире телеканала Space.

Так, 11 сентября в эфире программы Xəbərin izində, транслируемой с 08:00 до 09:30, ведущая Саида Бекиргызы при подаче и комментировании новости о сексуальном насилии в Агдаме, совершенном в отношении 16-летней школьницы, нарушила требования статей 14.1.4 и 14.1.9 Закона Азербайджанской Республики «О СМИ».

Факт был зафиксирован специалистами отдела мониторинга и анализа аудиовизуальных программ Аппарата Совета как пропаганда дискриминации и разжигание ненависти, а впоследствии подтверждён юристами Совета как нарушение.

Члены Аудиовизуального Совета отметили, что комментирование ведущей преступления с нелицеприятными высказываниями о регионе, где произошел инцидент, и его населении, а также эмоциональное обсуждение деталей преступления в эфире без соблюдения законодательства и этических принципов журналистики, является недопустимым.

С учётом изложенного, принято решение о приостановке вещания телеканала Spacе на шесть часов — с момента трансляции программы, то есть с 08:00 до 14:00 16 сентября.

Кроме того, члены совета решительно осудили распространение Саидой Бекиргызы фрагмента программы (включая часть с призывом к насилию, звук которой во время эфира не транслировался) в аккаунтах в социальных сетях, оценив это как непрофессионализм и действие, не соответствующее журналистской этике.