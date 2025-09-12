104 парламентария Франции подписали предложение об отстранении президента страны Эмманюэля Макрона.

«104 парламентария от «Неподчинившейся Франции», [представителей] заморских территорий, партий экологов и коммунистов подписали предложение об отстранении от должности Президента Республики», — написала глава парламентской фракции левой партии «Неподчинившаяся Франция» Матильда Пано в X.

В своем следующем сообщении она заявила, что депутаты поставили «Эмманюэля Макрона перед выбором: отставка или импичмент».