Российский рубль продолжает снижаться на фоне ухудшения макроэкономической ситуации и геополитической неопределённости, обновляя многомесячные минимумы к доллару, евро и юаню. В четверг внебиржевой курс евро впервые с февраля превысил отметку 100 рублей — сделки проходили по 100,3850 рубля за евро. Доллар обновил рекорд с 10 апреля, достигнув 85,91 рубля, а курс юаня на Мосбирже поднялся до 12,05, что является максимальным значением с марта.

Слабость рубля, по мнению аналитиков, связана с фундаментальным разворотом тренда на фоне сокращения экспортных доходов: падения цен на нефть, санкций и снижения торговли с Китаем. Рост спроса на валюту подогревается необходимостью оплаты импорта, что усугубляет давление на российскую валюту. Настолько продолжительное ослабление рубля — 8 дней подряд — рынок не наблюдал с декабря 2022 года.

Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение рубля к концу года до 90–95 рублей за доллар.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что колебания курса рубля являются частью рыночных процессов. «Президент неоднократно говорил, что колебания на рынке всегда кому-то выгодны, кому-то нет. В целом макроэкономическая ситуация остаётся спокойной и предсказуемой, несмотря на нестабильность в мировой экономике», — заявил он.