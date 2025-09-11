Полностью предотвратить риски, связанные с нехваткой воды, невозможно, однако разработка адаптационных планов и подготовка к этим условиям также имеет важное значение для Азербайджана.

Об этом заявил представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев на панельных дискуссиях «Лидерство в управлении водными ресурсами: региональные и глобальные перспективы», организованных в рамках 2-й Международной выставки и конференции по водному хозяйству — Baku Water Week, передает Report.

По его словам, в Азербайджане продолжается процесс таяния ледников и сокращения запасов снега:

«Это процесс, влияющий не только на Азербайджан, но и на весь мир. Ежегодные экспедиции в Большой и особенно Малый Кавказ подтверждают данную тенденцию. Запасы снега в горах сокращаются с каждым годом, ледники подвергаются таянию. К сожалению, этот процесс наблюдается во всем мире. Основные причины — изменение климата и повышение средней температуры, а также неравномерное распределение и интенсивность осадков. В итоге запасы воды уменьшаются, чаще происходят наводнения, сели и другие гидрометеорологические явления».

М. Бабаев отметил, что решение водных проблем и реализация адаптационных мер возможны только при активном участии не только государств, но и международных организаций:

«Уже многие годы Азербайджан совместно с международными структурами и финансовыми институтами обсуждает эти вопросы и реализует различные водные проекты. Однако вызывает обеспокоенность тот факт, что во всем мире растет потребность в воде. Условно страны уже делятся на три группы: имеющие богатые водные ресурсы, относительно обеспеченные и сталкивающиеся с дефицитом воды. К сожалению, список стран, находящихся в зоне риска дефицита воды, расширяется с каждым годом, и Азербайджан также входит в этот перечень».